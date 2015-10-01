Проект и монтаж инженерных систем

Инженерные системы являются неотъемлемой частью любого здания. Именно они обеспечивают комфорт людей, их безопасность. Инженерные системы должны обладать необходимой эффективностью, быть надежными, работать без перебоев. Для этого каждая система должна быть грамотно спроектирована, а затем смонтирована в строгом соответствии с проектной документацией.

Проектирование и монтаж инженерных систем

В понятие инженерные системы входят все сети жизнеобеспечения жилого дома или другого сооружения (архитектурные решения (АР), конструктивные решения (КР, КЖ, КМ), водоснабжение (ВК), канализация (ВК), вентиляция (ОВ), отопление и теплоснабжение (ОВ), слаботочные системы (СС, СКУД, СКС, ЛВС, СОТС, СОУЭ) , противопожарные системы (АУПТ, ДУ), электрические сети (ЭОМ, ЭС) и другие). На этапе проектирования определяется расположение сетей, на основании расчетов подбирается оптимальное оборудование. В состав проекта входит вся документация, которая потребуется для получения разрешений, в том числе согласования в гос.органах ( МОЭК, МЧС, пожарные инстанции, СЭС, Роспотребнадзор и другие) и выполнения монтажных работ. Основные технические решения в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. После утверждения проекта подготавливается сметная документация. Затем можно приступать к монтажу систем. Перед сдачей объекта в эксплуатацию в обязательном порядке выдается исполнительная документация и выполняются пуско-наладочные работы.

Услуги

Наша компания выполняет проектирование и монтаж инженерных систем любой сложности. Проект выполняется в строгом соответствии с требованиями действующих нормативов. В обязательном порядке выполняются все необходимые расчеты. В состав проектной документации входит спецификация материалов и оборудования.

Монтажные работы выполняются опытными специалистами в соответствии с проектной документации. На всех этапах выполнения работ их качество контролируется инженерным персоналом. После окончания монтажа оборудование проверяется и настраивается и сдается в эксплуатацию.

Подготовительные работы

На этом этапе специалисты тщательно обследуют объект, на котором будет выполняться инженерно-строительные работы. Перед прокладкой наружных сетей выполняются земляные работы. Все подготовительные работы должны выполняться в определенной последовательности. Она указана в проекте выполнения работ, который согласовывается и утверждается на начальном этапе.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Для каждого вида работ существуют собственные инструкции по технике безопасности. Сотрудники нашей компании в обязательном порядке проходят инструктаж с последующей проверкой знаний. При выполнении монтажных работ на действующем предприятии разрабатываются специальные мероприятия по технике безопасности, которые предоставляются заказчику для утверждения.

Демонтажные работы (по необходимости)

Перед выполнением монтажа инженерных систем в ходе реконструкции или капитального ремонта здания, как правило, требуется провести демонтаж старых трубопроводов и оборудования. Специалисты нашей компании выполняют демонтажные работы максимально оперативно. Наши сотрудники бережно относятся к имуществу клиентов, выполняют все работы аккуратно, чтобы не повредить оборудование и конструктивные элементы здания, которые в процессе реконструкции не будут заменяться на новые.

Установка инженерного оборудования

Каждая инженерная сеть имеет свои особенности, к ее монтажу прилагаются определенные требования. Инженерное оборудование устанавливается в строгом соответствии с проектной документацией. Качество установки оборудования строго контролируется.

Установка инженерных устройств

Монтаж различных инженерных сетей может выполняться одной или отдельными субподрядными организациями. Генеральный подрядчик координирует их работу, чтобы этапы монтажа выполнялись своевременно, все системы были смонтированы качественно.

Пусконаладочные работы

Перед сдачей объекта в эксплуатацию в обязательном порядке выполняется пробный пуск оборудования, его настройка. Проверяется соответствие выполненного монтажа проектной документации. Специалисты должны убедиться, что системы функционируют с максимальной эффективностью. При выявлении недочетов, они оперативно устраняются.

Сдача-приемка объекта

В обязательном порядке оформляется и подписывается акт установленного образца. Объект может приниматься как комиссией, так и без нее. Наша компания выполняет проектирование инженерных систем зданий и их монтаж в комплексе на выгодных условиях.